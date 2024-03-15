Специалист по вторичному рынку Шлома: в Москве предложение растёт пять недель
- Gettyimages.ru
- © Andrey Safonov
«Если среднестатистические цены предложения остаются примерно прежними, то на практике мы видим начало небольшого снижения стоимости продаж — примерно на 2%», — поделился эксперт в беседе с Life.ru.
По его словам, в последние пять недель на вторичном рынке Москвы растёт предложение, чего не наблюдалось уже больше года. Так, агентская база в феврале и марте расширилась на 17%.
«В ближайшей перспективе рынок будет медленно ползти вниз — цена будет уменьшаться примерно на 1% в месяц», — резюмировал Шлома.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.