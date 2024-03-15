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Специалист по вторичному рынку Шлома: в Москве предложение растёт пять недель

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Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома заявил, что в данном сегменте жилого фонда Москвы специалисты фиксируют рост предложения, в силу чего цены начинают постепенно снижаться.
Специалист по вторичному рынку Шлома: в Москве предложение растёт пять недель
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Safonov

«Если среднестатистические цены предложения остаются примерно прежними, то на практике мы видим начало небольшого снижения стоимости продаж — примерно на 2%», — поделился эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, в последние пять недель на вторичном рынке Москвы растёт предложение, чего не наблюдалось уже больше года. Так, агентская база в феврале и марте расширилась на 17%.

«В ближайшей перспективе рынок будет медленно ползти вниз — цена будет уменьшаться примерно на 1% в месяц», — резюмировал Шлома.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.

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