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Дмитрий и Светлана Медведевы проголосовали на выборах на участке в Подмосковье

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана проголосовали на президентских выборах.
Дмитрий и Светлана Медведевы проголосовали на выборах на участке в Подмосковье
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что пара Медведевых проголосовала на участке в МАУ «КМЦ «Дом молодёжи» в Московской области.

Явка на выборах президента России по состоянию на 14:00 мск первого дня голосования составила 8,95%.

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