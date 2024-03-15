Дмитрий и Светлана Медведевы проголосовали на выборах на участке в Подмосковье
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана проголосовали на президентских выборах.
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что пара Медведевых проголосовала на участке в МАУ «КМЦ «Дом молодёжи» в Московской области.
Явка на выборах президента России по состоянию на 14:00 мск первого дня голосования составила 8,95%.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: