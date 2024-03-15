На выставке «Россия» начал работу избирательный участок с новейшими технологиями
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Гендиректор выставки Наталья Виртуозова проголосовала на участке в числе первых.
«Участок можно считать отдельной экспозицией выставки «Россия»: он демонстрирует новейшие достижения избирательной системы Российской Федерации», — заявила она.
По её словам, для сотрудников выставки крайне важно, что они смогут отдать свой голос «буквально на своём рабочем месте».
УИК №9003 на выставке «Россия» оснащён новейшими технологическими решениями, включая терминалы электронного голосования.
Как заявил председатель участковой избирательной комиссии Олег Захаров, решение об открытии данного участка приняли с учётом количества участников и посетителей выставки.
«Его особенность заключается в том, что у нас нет прикреплённых жителей, все граждане России могли подать заявление и проголосовать на данном участке в ближайшие три дня. А жители Москвы могут отдать свой голос на выставке без дополнительных заявлений», — отметил Захаров.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что 80% жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно.