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На выставке «Россия» начал работу избирательный участок с новейшими технологиями

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На международной выставке-форуме «Россия» в Москве начал работу избирательный участок с новейшими технологиями. Воспользоваться участком для голосования смогут гости и тысячи сотрудников выставки.
На выставке «Россия» начал работу избирательный участок с новейшими технологиями
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Гендиректор выставки Наталья Виртуозова проголосовала на участке в числе первых.

«Участок можно считать отдельной экспозицией выставки «Россия»: он демонстрирует новейшие достижения избирательной системы Российской Федерации», — заявила она.

По её словам, для сотрудников выставки крайне важно, что они смогут отдать свой голос «буквально на своём рабочем месте».

УИК №9003 на выставке «Россия» оснащён новейшими технологическими решениями, включая терминалы электронного голосования.

Как заявил председатель участковой избирательной комиссии Олег Захаров, решение об открытии данного участка приняли с учётом количества участников и посетителей выставки.

«Его особенность заключается в том, что у нас нет прикреплённых жителей, все граждане России могли подать заявление и проголосовать на данном участке в ближайшие три дня. А жители Москвы могут отдать свой голос на выставке без дополнительных заявлений», — отметил Захаров.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что 80% жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно.

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