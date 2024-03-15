Россияне часто изучают отзывы в сети о потенциальных работодателях
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор».
Кроме того, 51% опрошенных смотрит доступные в открытых источниках документы компании, 33% читают новости о будущем работодателе, 30% интересуются мнением коллег, знакомых, друзей или родственников, а 29% ищут информацию о руководстве.
Также респонденты изучают соцсети организации (27%) и интересуются местом работодателя в рейтингах и премиях (20%).
Только 11% россиян не проверяют потенциального работодателя.
Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.