Россияне часто изучают отзывы в сети о потенциальных работодателях

Большая часть россиян (62%) в ходе недавнего опроса признались, что проверяют будущих работодателей, изучая отзывы предыдущих сотрудников в интернете.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор».

Кроме того, 51% опрошенных смотрит доступные в открытых источниках документы компании, 33% читают новости о будущем работодателе, 30% интересуются мнением коллег, знакомых, друзей или родственников, а 29% ищут информацию о руководстве.

Также респонденты изучают соцсети организации (27%) и интересуются местом работодателя в рейтингах и премиях (20%).

Только 11% россиян не проверяют потенциального работодателя.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.