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Педиатр Овчинникова: ранний прикорм может негативно влиять на ЖКТ грудных детей

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Педиатр-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Евгения Овчинникова объяснила, что у грудных детей крайне чувствительная пищеварительная система, поэтому не следует слишком рано пытаться прикармливать их с общего стола.
Педиатр Овчинникова: ранний прикорм может негативно влиять на ЖКТ грудных детей
  • Gettyimages.ru
  • © Owen Franken

У детей до четырёх — шести месяцев аппарат пищеварения приспособлен главным образом для усвоения грудного молока, рассказала педиатр в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по её словам, ряд особенностей имеет и кишечник. Нерасщеплённые продукты и токсико-аллергические вещества, попадая в организм младенца, легко могут привести к функциональным нарушениям.

«Соответственно, ребёнок просто не способен переварить твёрдую, сложносоставную пищу, что приведёт к нарушениям пищеварения, повреждению слизистой желудка, нарушению формирования микрофлоры кишечника», — заключила Овчинникова.

Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.

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