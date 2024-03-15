Педиатр Овчинникова: ранний прикорм может негативно влиять на ЖКТ грудных детей
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У детей до четырёх — шести месяцев аппарат пищеварения приспособлен главным образом для усвоения грудного молока, рассказала педиатр в беседе с «Газетой.Ru».
Также, по её словам, ряд особенностей имеет и кишечник. Нерасщеплённые продукты и токсико-аллергические вещества, попадая в организм младенца, легко могут привести к функциональным нарушениям.
«Соответственно, ребёнок просто не способен переварить твёрдую, сложносоставную пищу, что приведёт к нарушениям пищеварения, повреждению слизистой желудка, нарушению формирования микрофлоры кишечника», — заключила Овчинникова.
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