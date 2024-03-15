В Москве в апреле откроют летние веранды

Рестораторы Москвы откроют летние веранды 1 апреля. В настоящее время идут их монтаж и подготовка к сезону.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Все летние веранды в Москве подлежат строгому учёту и внесению в городскую схему размещения. Кроме того, сезонные кафе должны не только гармонично вписываться в архитектурный стиль столицы, но и не мешать её жителям», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Согласно нормативам, летние кафе должны находиться на расстоянии не менее 25 м от входа в метро, не менее десяти метров от остановок и не менее пяти метров от подземного перехода.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания.