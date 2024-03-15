RT в Telegram
Подпишись

В Тверской области ввели надбавки для учителей за выслугу лет

Короткая ссылка
В правительстве Тверской области приняли решение о введении надбавки за выслугу лет для работников учреждений образования.
В Тверской области ввели надбавки для учителей за выслугу лет
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Отмечается, что в общей сложности данная мера поддержки коснётся свыше 27,6 тыс. работников образования региона, основное количество которых составляют воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели колледжей и организаций дополнительного образования.

Размер ежемесячной надбавки устанавливается по основной должности в зависимости от педагогического стажа.

В стаж работы также включается время нахождения граждан на военной службе по контракту и по призыву.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе установили выплаты за успехи в учёбе золотым и серебряным медалистам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить