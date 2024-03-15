В Тверской области ввели надбавки для учителей за выслугу лет

В правительстве Тверской области приняли решение о введении надбавки за выслугу лет для работников учреждений образования.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Отмечается, что в общей сложности данная мера поддержки коснётся свыше 27,6 тыс. работников образования региона, основное количество которых составляют воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели колледжей и организаций дополнительного образования.

Размер ежемесячной надбавки устанавливается по основной должности в зависимости от педагогического стажа.

В стаж работы также включается время нахождения граждан на военной службе по контракту и по призыву.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе установили выплаты за успехи в учёбе золотым и серебряным медалистам.