В Тверской области ввели надбавки для учителей за выслугу лет
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Отмечается, что в общей сложности данная мера поддержки коснётся свыше 27,6 тыс. работников образования региона, основное количество которых составляют воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели колледжей и организаций дополнительного образования.
Размер ежемесячной надбавки устанавливается по основной должности в зависимости от педагогического стажа.
В стаж работы также включается время нахождения граждан на военной службе по контракту и по призыву.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе установили выплаты за успехи в учёбе золотым и серебряным медалистам.