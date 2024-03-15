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RT: школьник из Красноярска снимал издевательства над прабабушкой для просмотров

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Школьник из Красноярска, который на камеру издевался над своей прабабушкой, делал это ради просмотров в социальных сетях, сообщили RT в Следственном комитете России по Красноярскому краю.
RT: школьник из Красноярска снимал издевательства над прабабушкой для просмотров
  • Gettyimages.ru

В ведомстве сообщили, что по данному делу начата проверка.

Одиннадцатилетний мальчик и мать утверждают, что не били 90-летнюю родственницу. Синяки у неё оттого, что она часто падала из-за головокружений, утверждают они. По их словам, у неё восемь лет назад нашли деменцию, якобы были и признаки шизофрении.

Мать подростка заявила силовикам, что о Telegram-канале сына не знала, ей рассказали родственники. Сам мальчик говорит, что снимал ролики один день, когда матери и отчима не было дома.

Мальчика поставили на учёт. Он извинился перед прабабушкой. Сегодня следователи опросят её. 

Ранее стало известно, что мальчик создал канал и с конца февраля выкладывал туда видео с унижениями пенсионерки. Полиция начала проверку.

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