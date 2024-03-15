Вершинин: Россия начала анализ заключённых в прошлом международных соглашений

Замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что Россия начала анализ международных соглашений, заключённых страной в прошлом.

Об этом дипломат сказал в ходе 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.

«Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договорённостей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом», — цитирует Вершинина РИА Новости.

Он добавил, что в анализе ранее заключённых соглашений Москва будет исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам России в условиях сегодняшних реалий.

Вершинин отметил, что эта работа, которую ведёт не только МИД, но и другие ведомства, уже началась.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения.