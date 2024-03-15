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Москалькова: аппарат омбудсмена не получал сообщений о сбоях во время голосования

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что её аппарат пока не получал сообщений о сбоях во время голосования на президентских выборах в России.
Москалькова: аппарат омбудсмена не получал сообщений о сбоях во время голосования
  • РИА Новости

Об этом она сказала журналистам после того, как лично проголосовала на президентских выборах.

«На сегодняшний день мы пока не получали сигналы о сбоях», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, люди высказывают слова благодарности за появление более удобных инструментов, таких как трёхдневное голосование и возможность отдать голос онлайн.

Ранее сообщалось, что на выборах президента России в целом по стране на 12:00 мск первого дня голосования явка составляет 5,47%.

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