Москалькова: аппарат омбудсмена не получал сообщений о сбоях во время голосования
- РИА Новости
Об этом она сказала журналистам после того, как лично проголосовала на президентских выборах.
«На сегодняшний день мы пока не получали сигналы о сбоях», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, люди высказывают слова благодарности за появление более удобных инструментов, таких как трёхдневное голосование и возможность отдать голос онлайн.
Ранее сообщалось, что на выборах президента России в целом по стране на 12:00 мск первого дня голосования явка составляет 5,47%.