Врач Идармачева посоветовала не отправлять ребёнка в детсад с температурой
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«Также нужно оставить дома ребёнка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.
Как отметила специалист, при рвоте и диарее ребёнок может выйти из дома только после того, как у него не будет этих симптомов в течение как минимум двух суток.
Ребёнка стоит оставить дома, если у него красные щёки и мраморная сыпь, добавила Идармачева.
«Это могут быть симптомы парвовирусной инфекции, которая в некоторых случаях способна вызывать анемию и сердечную недостаточность», — заключила эксперт.
Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.