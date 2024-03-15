Врач Идармачева посоветовала не отправлять ребёнка в детсад с температурой

Аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева настоятельно рекомендовала не отправлять ребёнка в детский сад, когда у него высокая температура, лихорадка, конъюнктивит, отит или энтеробиоз.

«Также нужно оставить дома ребёнка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, при рвоте и диарее ребёнок может выйти из дома только после того, как у него не будет этих симптомов в течение как минимум двух суток.

Ребёнка стоит оставить дома, если у него красные щёки и мраморная сыпь, добавила Идармачева.

«Это могут быть симптомы парвовирусной инфекции, которая в некоторых случаях способна вызывать анемию и сердечную недостаточность», — заключила эксперт.

Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.