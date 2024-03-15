RT в Telegram
Подпишись

Врач Идармачева посоветовала не отправлять ребёнка в детсад с температурой

Короткая ссылка
Аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева настоятельно рекомендовала не отправлять ребёнка в детский сад, когда у него высокая температура, лихорадка, конъюнктивит, отит или энтеробиоз.
Врач Идармачева посоветовала не отправлять ребёнка в детсад с температурой
  • Gettyimages.ru
  • © AlenaPaulus

«Также нужно оставить дома ребёнка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, при рвоте и диарее ребёнок может выйти из дома только после того, как у него не будет этих симптомов в течение как минимум двух суток.

Ребёнка стоит оставить дома, если у него красные щёки и мраморная сыпь, добавила Идармачева.

«Это могут быть симптомы парвовирусной инфекции, которая в некоторых случаях способна вызывать анемию и сердечную недостаточность», — заключила эксперт.

Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить