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На Чукотке на 12 участках явка на выборы президента составила 100%

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На Чукотке на 12 избирательных участках явка на выборы президента России составила 100%.

Об этом сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе.

«Всё проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% — это национальные удалённые сёла», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 61,37%. Эти данные актуальны на 09:45 мск 17 марта.

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