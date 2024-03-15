Сергунина рассказала о проектах волонтёрского центра «Доброе место»
Об этом сообщает газета «Известия».
С момента открытия центра в 2022 году его сотрудники провели около 170 акций, мастер-классов, встреч и выставок.
«Такой формат даёт возможность москвичам познакомиться с различными направлениями добровольческого движения, присоединиться к проектам и найти единомышленников из своего района», — сказала Сергунина.
Центр участвовал в проведении спортивных состязаний для воспитанников детских социальных учреждений, проводил тематические акции «Дай лапу!» и «Человек собаке друг», в ходе которых волонтёры передали в приют около 800 кг корма для собак.
В настоящее время сотрудники работают над созданием форматов «Добрых выходных».
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