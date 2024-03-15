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Финансовый консультант Никитина рассказала об особенности жилищного депозита

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Финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алёна Никитина заявила, что жилищный депозит отличается от обычного банковского счёта и россиянам следует учитывать его нюансы.

Необходимо понимать, что средства с жилищного депозита нельзя будет снять просто так, их можно использовать исключительно на покупку недвижимости, объяснила она в разговоре с URA.RU.

Никитина посоветовала внимательно изучать договор, чтобы понимать, есть ли возможность воспользоваться средствами в случае форс-мажорных обстоятельств.

«Я думаю, что со временем появятся депозиты, которые будут неснимаемы даже с учётом потери процентов», — предупредила эксперт.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует прежде всего правильно оценить свои финансовые возможности.

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