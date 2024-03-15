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Молодожёны на Камчатке проголосовали на выборах прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ

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На Камчатке молодожёны Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ.
Молодожёны на Камчатке проголосовали на выборах прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ

«Молодая семья выбрала для себя дистанционную электронную форму голосования, поскольку они прикреплены к разным избирательным участкам», — заявили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России приняли уже более 500 тыс. жителей Москвы.

Свой голос за одного из четырёх зарегистрированных кандидатов смогут отдать более 114 млн россиян на территории страны и за рубежом.

Завершится голосование в воскресенье, 17 марта, в 20:00 мск. 

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