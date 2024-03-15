Более 500 тысяч москвичей воспользовались системой ДЭГ на выборах президента

Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России приняли уже более 500 тыс. жителей Москвы. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в российской столице.

В опубликованном в Telegram-канале штаба сообщении указывается, что цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой, однако некоторые пользователи могли попасть на страницу электронной очереди.

«Это алгоритм, который разработчики предусмотрели, чтобы система работала стабильно при повышенных нагрузках», — уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что системой ДЭГ на выборах президента России воспользовались более 500 тыс. избирателей по всей стране.