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Более 500 тысяч москвичей воспользовались системой ДЭГ на выборах президента

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Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России приняли уже более 500 тыс. жителей Москвы. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в российской столице.
Более 500 тысяч москвичей воспользовались системой ДЭГ на выборах президента
  • РИА Новости

В опубликованном в Telegram-канале штаба сообщении указывается, что цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой, однако некоторые пользователи могли попасть на страницу электронной очереди.

«Это алгоритм, который разработчики предусмотрели, чтобы система работала стабильно при повышенных нагрузках», — уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что системой ДЭГ на выборах президента России воспользовались более 500 тыс. избирателей по всей стране.

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