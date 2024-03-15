В Донецке началось голосование на выборах президента России

Голосование на выборах президента России началось в Донецке. Соответствующую информацию предоставил мэр города Алексей Кулемзин.

Он опубликовал в личном Telegram-канале сообщение, в котором обратился к горожанам с призывом прийти на выборы и проголосовать за будущее России.

«Донбасс выбирает президента! Донбасс голосует за будущее! Приходите на выборы и голосуйте за будущее нашей страны! За Россию!» — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что на выборах президента России проголосовал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога.