Более 500 тысяч человек уже воспользовались системой ДЭГ на выборах президента
Более 500 тыс. человек дистанционно проголосовали в первый день выборов президента России.
Об этом свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.
Ранее в Вооружённых силах России было завершено досрочное голосование на выборах президента.
Также сообщалось, что на Сахалине 93-летний мужчина лично пришёл на избирательный участок.
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