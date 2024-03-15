Более 500 тысяч человек уже воспользовались системой ДЭГ на выборах президента

Более 500 тыс. человек дистанционно проголосовали в первый день выборов президента России.

Об этом свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

Ранее в Вооружённых силах России было завершено досрочное голосование на выборах президента.

Также сообщалось, что на Сахалине 93-летний мужчина лично пришёл на избирательный участок.