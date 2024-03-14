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В Союзлегпроме заявили о более активной конкуренции между российскими марками с 2023 года

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Вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил о более активной конкуренции между отечественными брендами с середины 2023 года.
В Союзлегпроме заявили о более активной конкуренции между российскими марками с 2023 года
  • РИА Новости

«С середины 2023 года конкуренция между российскими марками развивается более активно. Уход западных брендов стал мотивацией обратить внимание на российские аналоги — особенно в среднем и низкоценовом сегментах», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, отечественные бренды в настоящее время занимают 50—55% рынка.

Как отметил Ульянов, ценовой фактор оказывает всё больше влияния на динамику конкуренции.

Ранее сообщалось, что аналитики центра НАФИ и Сбера провели совместное исследование и выяснили, что в 2022—2023 годах треть россиян (34%) выбирали одежду, обувь и аксессуары отечественного производства после ухода международных брендов с российского рынка.

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