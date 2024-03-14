Аналитики объяснили важность Арктики для России в военном и экономическом плане

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина и политолог Евгений Михайлов объяснили в беседе с RT важность Арктического региона для России.

«Через Северный полюс решаются вопросы подлёта баллистических ракет и рассматриваются как кратчайший запуск. Второй важный момент — это экономический и ресурсный, потому что действительно Арктика — это кладовая... И третий важный момент — это возможности транспортные, логистические», — объяснила Ерёмина.

Кроме того, по её словам, очень многие технологии, которые связаны с освоением Севера, возникли и сейчас активно развиваются в России, например плавучие атомные электростанции.

«Этот опыт очень интересен для освоения этих территорий. Я имею в виду здесь ещё и то, что у нас крупная военная база есть на территории Арктики. Россия действительно очень активно себя в Арктике ведёт. Кроме того, США сейчас понимают, что это уязвимая точка, на которую они какое-то время не обращали внимания», — заявила она.

В свою очередь, политолог Евгений Михайлов подчеркнул, что США заявляют свои претензии на Арктический регион.

«Вся эта борьба ведётся сейчас США за возможность в итоге контролировать Северный морской путь, но вряд ли у них это получится. У них нет нормального ледокольного флота, нет в принципе опыта работы нормальной в Арктическом регионе, а у России этот опыт есть», — объяснил специалист.

По его мнению, в любом случае о каких-то нюансах американцы обязаны будут договариваться только с Россией.

«Потому что исключительное влияние в данном контексте в регионе имеет Российская Федерация», — заключил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление США усилить своё положение в Арктике не является новым вызовом для России.

По его словам, Россия рассматривает Арктику как стратегически важный регион.