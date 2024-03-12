Путин: 30 тысяч заявок поступило на программу «Время героев» с марта

Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала марта уже 30 тыс. заявок поступило на программу «Время героев».

«С марта мы начали принимать заявки — уже 30 тыс. заявок поступило. Ясно, что должен и будет достаточно строгий отбор», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что это будет не разовая акция, программа будет проводиться на регулярной основе и желающие в ней поучаствовать могут подать заявки заново, если в первый раз не попадут в неё.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к участникам программы «Время героев» предъявляются простые и понятные требования: быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости.