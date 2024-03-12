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Курский оперштаб запретил публиковать в СМИ и на других ресурсах фото и видео ВС

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Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением Вооружённых сил России.
Курский оперштаб запретил публиковать в СМИ и на других ресурсах фото и видео ВС
  • РИА Новости

«Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС России, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения», — говорится в Telegram-канале правительства Курской области.

Запрещено распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использовании оружия или средств ПВО и беспилотников, если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром 12 марта совместно с ФСБ была сорвана попытка киевского режима прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

Также сообщалось, что видео стрелкового боя на окраине посёлка Тёткино Курской области, которое появилось в сети, — фейк от ЦИПсО. Как указано в Telegram-канале RT, судя по данным файла, его создали более недели назад. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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