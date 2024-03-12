В Волгограде уволили пинавших человека медиков скорой помощи

В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили об увольнении медиков скорой помощи в Волгограде после проведения проверки по факту того, что они пинали лежащего на лавке мужчину.

«По указанным сотрудникам приняты управленческие решения, трудовой договор расторгнут. В медицинской организации подчёркивают, что данное поведение сотрудников неприемлемо», — цитирует ведомство ТАСС.

Вместе с этим подчёркивается, что с другими работниками станции скорой медицинской помощи проведут разъяснительную работу по вопросу этики.

Как уточняет агентство, речь идёт о медиках, видео с которыми появилось в СМИ. В ролике зафиксировано, как работники скорой ногами сталкивают с лавки спящего, предположительно, мужчину.

Ранее на востоке Москвы пациент скорой выстрелил в фельдшера из пистолета.