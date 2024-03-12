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Подразделения МЧС закончили поисковые работы на месте крушения Ил-76

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Подразделения МЧС закончили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76, сообщила администрация Ивановской области.
Подразделения МЧС закончили поисковые работы на месте крушения Ил-76
  • РИА Новости
  • © Антон Насонов

«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — говорится в объявлении.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

Семьям погибших в результате аварии окажут помощь.

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