Подразделения МЧС закончили поисковые работы на месте крушения Ил-76

Подразделения МЧС закончили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76, сообщила администрация Ивановской области.

«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — говорится в объявлении.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

Семьям погибших в результате аварии окажут помощь.