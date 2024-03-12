На Ставрополье 22 тысячи пенсионеров со стажем в АПК получают выплату
На надбавку имеют право более 22 тыс. неработающих пенсионеров со стажем работы в сельскохозяйственной отрасли более 30 лет, пишет ИА «Победа26» со ссылкой на ставропольское отделение Социального фонда России.
Размер выплаты составляет 2033 рубля.
Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.