На межрегиональных ярмарках Москвы фермеры предлагают уникальную продукцию

На круглогодичных межрегиональных ярмарках, работающих в Москве, представлены товары из разных уголков страны, среди которых есть уникальная продукция фермерских крафтовых хозяйств.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Среди таких необычных товаров можно найти сырные конфеты ручной работы, марципановые пирожные «Фрукты», домашнее варенье из свежего кабачка с апельсином и лимоном, вяленые сосновые шишки и т. д.

Уточняется, что на подобных ярмарках качественную фермерскую продукцию продают предприниматели из примерно 40 российских регионов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в феврале провели 163 ярмарки в 40 городских округах.