На межрегиональных ярмарках Москвы фермеры предлагают уникальную продукцию
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Среди таких необычных товаров можно найти сырные конфеты ручной работы, марципановые пирожные «Фрукты», домашнее варенье из свежего кабачка с апельсином и лимоном, вяленые сосновые шишки и т. д.
Уточняется, что на подобных ярмарках качественную фермерскую продукцию продают предприниматели из примерно 40 российских регионов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в феврале провели 163 ярмарки в 40 городских округах.