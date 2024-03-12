RT в Telegram
Подпишись

На межрегиональных ярмарках Москвы фермеры предлагают уникальную продукцию

Короткая ссылка
На круглогодичных межрегиональных ярмарках, работающих в Москве, представлены товары из разных уголков страны, среди которых есть уникальная продукция фермерских крафтовых хозяйств.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Среди таких необычных товаров можно найти сырные конфеты ручной работы, марципановые пирожные «Фрукты», домашнее варенье из свежего кабачка с апельсином и лимоном, вяленые сосновые шишки и т. д.

Уточняется, что на подобных ярмарках качественную фермерскую продукцию продают предприниматели из примерно 40 российских регионов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в феврале провели 163 ярмарки в 40 городских округах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить