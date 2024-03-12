В аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги вводились временные ограничения
- РИА Новости
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Об этом сообщили в Росавиации.
«Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригине вводились временные ограничения», — говорится в заявлении.
Как отметили в Росавиации, соответствующие меры были приняты с целью обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Ранее БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.