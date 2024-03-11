Врач Чоговадзе рассказал о роли реабилитации после инсульта
«У пациентов с поражением центральной нервной системы могут нарушаться не только двигательные способности, но и речь, зрение, когнитивные функции. Поэтому в команду, которая работает с больным, входят физический терапевт, логопед, эрготерапевт, медицинский психолог, нейропсихолог и другие специалисты», — рассказал эксперт в беседе с газетой «Известия».
Чоговадзе отметил, что, как правило, пациенты осведомлены о том, что они могут пройти медицинскую реабилитацию по каналам ОМС бесплатно.
Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.