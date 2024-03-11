Врач Чоговадзе рассказал о роли реабилитации после инсульта

Помощник руководителя НИЦ медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России кандидат медицинских наук Варлам Чоговадзе заявил о важности реабилитации после инсульта. По его словам, это сложный, многоэтапный и многоуровневый процесс.

«У пациентов с поражением центральной нервной системы могут нарушаться не только двигательные способности, но и речь, зрение, когнитивные функции. Поэтому в команду, которая работает с больным, входят физический терапевт, логопед, эрготерапевт, медицинский психолог, нейропсихолог и другие специалисты», — рассказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

Чоговадзе отметил, что, как правило, пациенты осведомлены о том, что они могут пройти медицинскую реабилитацию по каналам ОМС бесплатно.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.