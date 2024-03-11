Мурашко передал благодарственное письмо династии медиков с общим стажем 515 лет
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Мурашко в понедельник находится в Рязани в рабочей поездке. В правительстве области состоялась церемония награждения медицинских работников.
Согласно материалам к награждению, династия Сауткиных представляет собой одну из старейших семей медработников в России. Уже на протяжении пяти поколений члены этой семьи продолжают традицию предоставления медицинской помощи людям.
Основателем династии был фельдшер Фёдор Сауткин, оказывавший различного рода медицинскую помощь с 30-х годов прошлого века.
Всего дело Сауткина продолжили 17 членов семьи, их совокупный стаж — 515 лет.