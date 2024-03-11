В школах Подмосковья стартовала Неделя добрых дел

В школах Московской области началась Неделя добрых дел, заявил губернатор Андрей Воробьёв. Акция призвана объединить школьников и их родителей вокруг волонтёрской помощи и взаимовыручки. Она продлится до 15 марта.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В 2022 году наши школьники выступили с инициативой. И с тех пор успешно реализуется программа «Доброе дело» — это очень важная вовлечённость, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых», — отметил Воробьёв на заседании правительства региона.

По словам губернатора, в учебной программе большую роль уделяют воспитанию, всему тому, что позволяет найти и детям, и взрослым ответы на любые интересующие вопросы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что темой нового урока «Разговоры о важном» стали перспективы развития регионов.