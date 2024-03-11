Объём помощи в сосудистом центре НИИ Склифосовского вырос на 25%
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, заметно расширил возможности центра открытый в марте 2023 года флагман.
Весь путь пациента с сосудистыми нарушениями теперь занимает минуты.
Кроме того, специалисты центра разрабатывают собственные методы и протоколы, использующиеся в лечении и профилактике инфаркта и инсульта.
Ранее сообщалось, что флагманский центр Института Склифосовского за первый год работы принял более 55 тыс. пациентов.