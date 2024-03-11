Объём помощи в сосудистом центре НИИ Склифосовского вырос на 25%

Число пациентов, принятых в региональном сосудистом центре (РСЦ) Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, выросло на 25% за год — с 9,7 тыс. в 2022 году до 12 тыс. в 2023 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, заметно расширил возможности центра открытый в марте 2023 года флагман.

Весь путь пациента с сосудистыми нарушениями теперь занимает минуты.

Кроме того, специалисты центра разрабатывают собственные методы и протоколы, использующиеся в лечении и профилактике инфаркта и инсульта.

Ранее сообщалось, что флагманский центр Института Склифосовского за первый год работы принял более 55 тыс. пациентов.