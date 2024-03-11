RT в Telegram
Подпишись

В Ozon прокомментировали инцидент с сотрудницей компании и режиссёром

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе Ozon прокомментировали RT сообщения о том, что сотрудница компании напала на известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта.
В Ozon прокомментировали инцидент с сотрудницей компании и режиссёром
  • Legion-Media

«По нашей информации, клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнёрского ПВЗ Ozon вступила в конфликт, желая помочь девушке, работавшей в другой точке. Конечно, агрессивное поведение категорически неприемлемо для нас, как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь», — отметили в компании.

Там добавили, что разбираются в ситуации вместе с владельцем ПВЗ и правоохранительными органами.

«Сотрудница ПВЗ в Грузинском переулке временно отстранена от работы. Если её вина будет доказана, то её уволят. Дополнительно мы проведём повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в Москве о правилах коммуникации с клиентами, будь то клиенты Ozon или организаций, находящихся по соседству с ПВЗ», — заключили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудница компании Ozon напала на известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить