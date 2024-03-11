В Ozon прокомментировали инцидент с сотрудницей компании и режиссёром

В пресс-службе Ozon прокомментировали RT сообщения о том, что сотрудница компании напала на известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта.

«По нашей информации, клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнёрского ПВЗ Ozon вступила в конфликт, желая помочь девушке, работавшей в другой точке. Конечно, агрессивное поведение категорически неприемлемо для нас, как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь», — отметили в компании.

Там добавили, что разбираются в ситуации вместе с владельцем ПВЗ и правоохранительными органами.

«Сотрудница ПВЗ в Грузинском переулке временно отстранена от работы. Если её вина будет доказана, то её уволят. Дополнительно мы проведём повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в Москве о правилах коммуникации с клиентами, будь то клиенты Ozon или организаций, находящихся по соседству с ПВЗ», — заключили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудница компании Ozon напала на известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта.