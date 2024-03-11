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В международной выставке «Интерткань-2024» участвует более 20 компаний из Москвы

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Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что свыше 20 столичных компаний участвует в 15-й Международной выставке тканей и текстиля «Интерткань-2024. Весна» в Москве. Выставка проходит с 11 по 13 марта.

Мероприятие является одним из крупнейших в России и СНГ специализированных выставок тканей, текстильных материалов, фурнитуры и комплектующих, передаёт телеканал «360».

В этом году участниками стали более 800 компаний из 12 стран и 40 российских регионов.

«Москву представляет более 20 предприятий. Они экспонируют текстильные материалы, трикотажные и мембранные полотна, комплектующие, фурнитуру, нетканые материалы и другое», — отметил Овчинский.

Ранее сообщалось, что в России доля дистанционных продаж текстиля выросла на 310%, а верхней одежды — на 281% в период с января по ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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