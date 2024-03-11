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Юрист Красовская рассказала об индексации ряда региональных выплат с 1 апреля

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, что с 1 апреля в России проиндексируют ряд социальных выплат на региональном уровне.

Так, в Тульской области различные выплаты повысят на 4,5%, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Это коснётся выплат льготным категориям: Героям СССР, Героям Российской Федерации, ветеранам войны и работникам тыла, ветеранам труда и так далее.

«В рамках законодательства Орловской области с 1 апреля 2024 года установлен коэффициент индексации 1,01. На столько вырастут ежемесячные выплаты, которые получают ветераны труда Орловской области, ветераны труда России, а также жертвы политических репрессий», — уточнила Красовская.

Также, по её словам, в Пермском крае будет произведена индексация различных выплат на 4,9%. Прибавку получат люди, которые получают ЕДВ: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица.

Ранее стало известно, что российское правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля.

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