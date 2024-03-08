Общегородские субботники в Москве состоятся 13 и 20 апреля

Месячник по уборке и благоустройству территории состоится в Москве 1—30 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля... В программе — очистка газонов, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников», — сказал Собянин.

За время месячника планируется привести в порядок городские и внутридворовые территории, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения, памятники, объекты энергоснабжения и территории организаций.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял 1340 проб на качество воздуха в Кировской области.