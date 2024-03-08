Иностранные языки изучают 25,7 тысячи участников «Московского долголетия»

В рамках проекта «Московское долголетие» иностранные языки изучают более 25,7 тыс. человек. Для них предусмотрено свыше тысячи обучающих групп.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра.

Наибольшей популярностью пользуются английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий и арабский языки.

По словам участников, изучение иностранных языков помогает им расширять кругозор и преодолевать коммуникативные барьеры.

Ранее сообщалось, что членами подмосковных клубов «Активное долголетие» стали около 15 тыс. человек с начала 2024 года, общее количество участников превысило 315 тыс.