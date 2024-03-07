В Госдуме прокомментировали законопроект об ответственности за вовлечение в финпирамиду

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков прокомментировал законопроект, который усиливает ответственность за вовлечение в финансовую пирамиду. Документ принят в первом чтении.

«Есть уголовная ответственность за обман граждан, в том числе с использованием таких механизмов, как финансовая пирамида. Но мошенники находят разные каналы, близкие к понятию «финансовая пирамида», привлекают деньги якобы для инвестиций, а потом эти инвестиции оказываются неэффективными. А на самом деле в карманах у этих мошенников», — заявил Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, законопроект устанавливает серьёзные штрафные санкции.

Как отметил депутат, самое главное — злоумышленников будут ловить, привлекать к ответственности и взыскивать суммы, которые они попытаются украсть с помощью своих схем.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завели дела по восьми финансовым пирамидам.