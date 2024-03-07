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Большинство россиян считают женщин-руководителей эмпатичными и заботливыми

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Россияне назвали сильные стороны женщин на руководящих должностях. Так, 61% опрошенных выделили эмпатию.

Также 49% респондентов выразили мнение, что женщины-руководители чаще всего заботятся о своих сотрудниках, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Почти половина (45%) респондентов уверены, что женщины более организованны при построении рабочего процесса, а также лояльны.

Кроме того, 21% считает, что женщины лучше ведут себя в кризисных ситуациях, 12% отметили низкий уровень конфликтности, 15% выделили способность женщин поддерживать позитивное настроение в коллективе.

Ранее психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова прокомментировала данные о том, что из общего числа обращающихся за психологической помощью по вопросам, связанным с работой, 80% составляют женщины.

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