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Специалист Лукин: в мае начнётся рост активности на рынке загородной недвижимости

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Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин посоветовал тем, кто планирует покупку или строительство загородного дома, начинать это в марте-апреле, пока цены ещё не выросли.

С 1 марта цены на загородную недвижимость останутся на текущем уровне, их рост ожидается к середине мая, когда просохнут дороги, поделился специалист в разговоре с Life.ru.

По его словам, с приходом тёплого сезона спрос на рынке недвижимости всегда увеличивается.

«Планируя покупку или строительство, рекомендуется начать пораньше, чтобы сэкономить от 5 до 15%, так как к концу лета цены могут вырасти», — отметил Лукин.

Чтобы приобрести объект с максимальной выгодой, стоит отслеживать предложения. Лучший вариант — срочная продажа напрямую от собственника, заключил эксперт.

Ранее кандидат технических наук, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Назиря Ибрагимова выразила мнение, что февраль можно считать наиболее выгодным месяцем для покупки стройматериалов.

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