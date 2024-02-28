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В Перове возведут новую стоматологическую поликлинику

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Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о предстоящем строительстве новой стоматологической поликлиники в районе Перово.
В Перове возведут новую стоматологическую поликлинику
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, на Новогиреевской улице строители уже завершили подготовительные работы.

«В планах на этот год — ввести в эксплуатацию ещё две: консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории ГКБ №64 на улице Вавилова и детскую поликлинику на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом в районе Бирюлёво Восточное на улице Лебедянской», — сказал Загрутдинов.

Он также добавил, что в настоящее время строятся детская поликлиника в Зеленограде и детско-взрослая поликлиника в районе Некрасовка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр в клинической больнице им. Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

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