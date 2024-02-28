Специалист Ефименко дала советы по организации дополнительных занятий для ребёнка

Методист Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко дала рекомендации по организации дополнительных занятий и досуга ребёнка.

«Часто количество допзанятий зашкаливает, ребёнок устаёт, теряет интерес даже к тем дисциплинам, которые раньше его увлекали. Чтобы решить эту проблему, родителю стоит смягчить требования к ребёнку, выделить дни, когда он не будет посещать занятия», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, для застенчивого и спокойного ребёнка будет достаточно одной секции. Два-три кружка подойдут для активных, общительных и энергичных детей.

Также важно, по словам Ефименко, выбирать секции, учитывая его интересы и склонности.

«Важно учитывать как интересы ребёнка, так и его способности, мягкие навыки, которые можно развить с помощью допзанятий. Важно также ориентироваться на логистическое удобство для семьи и позитивную атмосферу в кружке», — заключила эксперт.

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