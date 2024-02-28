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Медики рассказали о причинах появления боли в суставах

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В пресс-службе ФНКЦ ФМБА России рассказали, почему может возникнуть боль в суставах.
Медики рассказали о причинах появления боли в суставах
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Острый болевой синдром может возникнуть из-за травмирования суставов. Механические повреждения обычно сопровождаются отёками, деформацией сустава и скачком температуры на конкретном участке тела.

Суставы могут болеть и из-за артрита — реактивного, ревматоидного, подагрического и т. д. Иногда он является проявлением системных заболеваний соединительной ткани.

«Периодические и хронические боли в суставах, утренняя скованность движений, лихорадка и общее недомогание — поводы для обращения к врачу-ревматологу. Особого внимания требуют повышенные показатели СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и С-реактивного белка в анализах крови на фоне этих симптомов», — заявила заведующая ревматологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Светлана Садовникова.

Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.

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