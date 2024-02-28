На северо-востоке Москвы построят городскую площадь с уличным коворкингом

В районе Ростокина на северо-востоке Москвы построят общественное пространство со светодинамическим арт-объектом и коворкингом под открытым небом, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Благоустройство, доступное для всех горожан, займёт 15 тыс. кв. м. Оно будет обустроено за счёт инвестора в рамках строительства торгово-офисного центра. На территории планируется разместить площадь для мероприятий с арт-объектом, местами для отдыха и коворкингом с зарядками USB на открытом воздухе», — сообщил Бочкарёв.

Как отметил заммэра, территорию интегрируют в существующий парк «Сад будущего». Променад свяжет городскую зелёную зону со станцией «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии метро и одноимённой станцией МЦК.

Также планируется высадить более 13 тыс. растений, в том числе всесезонных многолетних кустарников, хвойных, злаковых и цветочных культур.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что центральная клумба площадью 1,8 тыс. кв. м будет повторять волнообразную форму арт-объекта и станет частью променада.

«Торгово-офисный центр площадью около 90 тыс. кв. м с подземной парковкой будет иметь выход к станции Ботанический сад МЦК», — сказал он.

По его словам, для тёмного времени суток предусмотрено несколько сценариев подсветки.

Строительство объекта планируется завершить в середине 2024 года.