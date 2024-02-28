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Около 13% россиян хранят в своих кладовках ценные предметы

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Россияне в ходе недавнего опроса рассказали, что хранят в своих кладовках. Выяснилось, что зачастую это не только старые вещи или инвентарь, но и предметы искусства и раритеты.

Больше всего ценностей хранится в кладовках Екатеринбурга и Москвы, а возраст некоторых из вещей может достигать 60—70 лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое девелопером ПИК и онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру».

Порядка 13% россиян хранят в кладовых раритеты. Среди них старая техника (44%) и инструменты (41%), редкие старые книги (14%), предметы искусства (12%), коллекции монет (10%) и антикварная мебель (8%).

Ещё 7% держат у себя в кладовках антикварные предметы декора, а 6% — коллекции старых марок.

Около 69% респондентов используют помещение кладовки для хранения своего имущества: старой мебели (41%), уборочного инвентаря (14%) и домашней утвари (10%).

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что 32% россиян не готовы заводить домашних животных в целях сохранения ремонта и домашнего интерьера.

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