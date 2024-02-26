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Действия нацистов в ЛНР во время Великой Отечественной войны признали геноцидом

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Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942—1943 годах во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что заявление было направлено в суд по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Доказательную базу для рассмотрения дела в суде подготовил Следственный комитет России.  

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала в беседе с RT о необходимости установления официальной даты в память о жертвах геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.

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