Действия нацистов в ЛНР во время Великой Отечественной войны признали геноцидом

Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942—1943 годах во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что заявление было направлено в суд по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Доказательную базу для рассмотрения дела в суде подготовил Следственный комитет России.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала в беседе с RT о необходимости установления официальной даты в память о жертвах геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.