Шойгу: у российской армии впереди ещё много работы для достижения победы
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединённой группировки войск во время награждения участников спецоперации.
«Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами», — сказал глава ведомства.
При этом он подчеркнул, что страна «по достоинству оценила ратный труд» российской армии.
«Только вперёд, только к победе!» — сказал Шойгу.
Ранее стало известно, что Шойгу вручил госнаграды военнослужащим в штабе Объединённой группировки войск.
Также он поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.