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Шойгу: у российской армии впереди ещё много работы для достижения победы

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У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединённой группировки войск во время награждения участников спецоперации.

«Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами», — сказал глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что страна «по достоинству оценила ратный труд» российской армии. 

«Только вперёд, только к победе!» — сказал Шойгу.

Ранее стало известно, что Шойгу вручил госнаграды военнослужащим в штабе Объединённой группировки войск.

Также он поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.

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