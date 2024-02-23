Шойгу: у российской армии впереди ещё много работы для достижения победы

У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединённой группировки войск во время награждения участников спецоперации.

«Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами», — сказал глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что страна «по достоинству оценила ратный труд» российской армии.

«Только вперёд, только к победе!» — сказал Шойгу.

Ранее стало известно, что Шойгу вручил госнаграды военнослужащим в штабе Объединённой группировки войск.

Также он поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.