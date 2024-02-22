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Бастрыкину доложат о возможной незаконной рубке леса в Курганской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки действий лесорубов в Щучанском округе Курганской области.
Бастрыкину доложат о возможной незаконной рубке леса в Курганской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором инициативная группа жителей Курганской области просит разобраться в ситуации с возможной незаконной рубкой леса в Щучанском округе», — рассказали в СК.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Руководство СУ СК России по Курганской области представит доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее в Свердловской области рассказали о системе мониторинга лесов из космоса.

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