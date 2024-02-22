Бастрыкину доложат о возможной незаконной рубке леса в Курганской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки действий лесорубов в Щучанском округе Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором инициативная группа жителей Курганской области просит разобраться в ситуации с возможной незаконной рубкой леса в Щучанском округе», — рассказали в СК.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Руководство СУ СК России по Курганской области представит доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее в Свердловской области рассказали о системе мониторинга лесов из космоса.