Бастрыкину доложат о возможной незаконной рубке леса в Курганской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором инициативная группа жителей Курганской области просит разобраться в ситуации с возможной незаконной рубкой леса в Щучанском округе», — рассказали в СК.
В настоящее время проводится доследственная проверка.
Руководство СУ СК России по Курганской области представит доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее в Свердловской области рассказали о системе мониторинга лесов из космоса.