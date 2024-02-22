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ABC: владельцы кошельков QIWI Банка могут обратиться с заявлением на выплаты

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Владельцы электронных кошельков QIWI Банка могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов с заявлением на выплаты.

Информация об этом появилась в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур.

Также сообщается, что уведомление о результатах рассмотрения будет направлено заявителю в течение 30 рабочих дней.

Ранее в АСВ рассказали, что средства на QIWI-кошельках не подлежат страхованию.

Также сообщалось, что Мосбиржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи расписок на акции QIWI.

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