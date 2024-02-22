ABC: владельцы кошельков QIWI Банка могут обратиться с заявлением на выплаты
Информация об этом появилась в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур.
Также сообщается, что уведомление о результатах рассмотрения будет направлено заявителю в течение 30 рабочих дней.
Ранее в АСВ рассказали, что средства на QIWI-кошельках не подлежат страхованию.
Также сообщалось, что Мосбиржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи расписок на акции QIWI.