В Москве Всероссийский центр для незрячих детей открыл приём заявок на обучение

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Всероссийский центр для незрячих детей начал приём заявок на очную форму обучения на новый учебный год.

Приём в центр осуществляется на конкурсной основе, информирует НСН.

Отбор проходит в два этапа — онлайн-тестирование и онлайн-собеседование.

«По итогам двухэтапных вступительных испытаний восемь одарённых ребят из разных регионов страны будут зачислены в центр», — уточнила вице-мэр.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Илья Семериков.