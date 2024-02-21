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В Москве Всероссийский центр для незрячих детей открыл приём заявок на обучение

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Всероссийский центр для незрячих детей начал приём заявок на очную форму обучения на новый учебный год.

Приём в центр осуществляется на конкурсной основе, информирует НСН.

Отбор проходит в два этапа — онлайн-тестирование и онлайн-собеседование.

«По итогам двухэтапных вступительных испытаний восемь одарённых ребят из разных регионов страны будут зачислены в центр», — уточнила вице-мэр.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Илья Семериков.

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