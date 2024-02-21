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Мосбиржа объявила о дискретном аукционе по распискам QIWI

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Мосбиржа сообщила о проведении дискретного аукциона по распискам QIWI на фоне их падения более чем на 20%.
Мосбиржа объявила о дискретном аукционе по распискам QIWI
  • РИА Новости

«По состоянию на 10:11 текущая цена составила 362 руб. Отклонение — 24.74 %. Произошло снижение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (481 руб.)», — говорится в заявлении площадки.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банк.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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